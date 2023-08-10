Камери фіксації ПДР в Ужгороді встановили в березні, але вони не працювали

В Ужгороді з 11 серпня запрацюють дві камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Раніше в обласному центрі Закарпаття не було комплексів автоматичної фіксації ПДР, проте в області їх облаштували декілька. В Ужгороді камери будуть поставлені на двох відрізках однієї вулиці, повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Два комплекси в Ужгороді запрацюють з 11 серпня. «В обласному центрі Закарпаття камери розташовуватимуться на вулиці Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка та на вулиці Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи», – зазначив Олексій Білошицький.

Камери були встановленні ще на початку березня у межах державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. Вони автоматично фіксують перевищення швидкості автомобілями та зчитують номерні знаки для стягування штрафів. Рішення про встановлення камер на Минайській прийняли у 2022 році на засіданні «транспортної» комісії у міськраді спільно із працівниками патрульної та Нацполіції.

Загалом на автомобільних дорогах країни розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і наразі відновить свою роботу, а ще 19 приладів контролю запрацюють вперше. Загальна кількість приладів фіксації з 11 серпня становитиме 215 штук.