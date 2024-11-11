В Яремчі п’яний водій побив патрульного, який приїхав оформляти аварію
За скоєне прикарпатцю загрожує до 5 років ув’язнення
Вночі 10 листопада в Яремчі 41-річний водій напідпитку в’їхав у кам’яний паркан. Коли на місце прибули патрульні поліцейські, він вдарив одного з них головою в обличчя. За скоєне прикарпатцю загрожує до 5 років ув’язнення.
Як розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі 11 листопада, винуватцем ДТП був житель Коломийського району, який не впорався з керуванням і врізався у паркан. На місце події приїхав екіпаж патрульної поліції.
«Правоохоронець отримав легкі тілесні у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забою лобової ділянки голови. Досудове розслідування за даним фактом триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», – інформують у прокуратурі.
За нанесення правоохоронцю тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, прикарпатцю загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або ув’язнення на той самий строк.