В Запоріжжі п’яний водій легковика вчинив смертельну ДТП з маршруткою

внаслідок аварії від отриманих травм загинула пасажирка маршрутки

У Запоріжжі у результаті аварії за участі маршрутного таксі та легкового автомобіля загинула пасажирка маршрутки, ще шестеро людей отримали травми.

За інформацією обласної поліції, смертельна ДТП сталася у неділю, 10 червня, близько 13:20. За попередніми даними, водій Volvo в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на перехрестя та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. У результаті останній перекинувся на бік. У момент ДТП в мікроавтобусі перебували 10 пасажирів та водій.

Внаслідок аварії постраждали водій мікроавтобуса та дві його пасажирки. Одна з них, 1960 року народження, від отриманих травм померла у лікарні. Також до лікарні доставили водія Volvo та його пасажирів: двох чоловіків та жінку.

Водію Volvo загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, повідомили у поліції.