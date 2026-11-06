ВАКС обрав запобіжний захід поліцейському Олександру Демʼянчуку

У пʼятницю, 6 листопада, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід посадовцю Головного управління Національної поліції в Київській області Олександру Демʼянчуку, який фігурує у справі НАБУ «Карфаген» під прізвиськом «Консультант». Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась, передає Transparency International Ukraine.

Йдеться про заступника начальника відділу Управління карного розшуку Національної поліції Київщини. Слідчі підозрюють Демʼянчука в участі у злочинній організації, пособництві в катуванні, а також виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні або збуті підроблених грошей.

ВАКС обрав Олександру «Консультанту» Демʼянчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Як зауважує ЦПК, про це судове засідання журналістів не сповістили.

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Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, причетної до діяльності шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, катування людей, а також фальсифікації іноземної валюти. Серед 12 фігурантів – чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища. Викриття стало продовженням розслідування справи «Карфаген».

За даними правоохоронців, «Консультант» організовував оперативне прикриття та координував виконавців насильницьких злочинів. Зокрема, йому доповідали про катування людей.

Наразі суд уже обрав запобіжні заходи для Віталія Рибалка («Боксер») та поліцейського Володимира Ценова («Прайс»), за якого вже внесли 15 млн грн застави.