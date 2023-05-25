ВАКС оштрафував нардепа Юрія Камельчука за неявку на судове засідання
Юрія Камельчука оштрафували на 5368 грн
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оштрафувала нардепа від фракції «Слуга народу» Юрія Камельчука за неявку на судове засідання. 25 травня судді мали розглядати скаргу прокурора на виправдальний вирок брехні в декларації депутата, але на засідання він не прийшов. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).
Зазначається, що адвокат нардепа повідомив, що в Юрія Камельчука погіршилося самопочуття, однак докази хвороби він обіцяв надати наступного засідання. Втім судді ВАКС вирішили за неявку депутата на судове засідання оштрафувати його на 5368 грн.
Нагадаємо, у грудні 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у декларації Юрія Камельчука порушення на майже 7 млн грн. За 2020 рік нардеп не задекларував орендовану квартиру в Києві вартістю 3,6 млн грн, автомобіль, три приватні компанії та понад 48,8 тис. доларів США кредиту в банку. Крім цього, Юрій Камельчук не повідомив у декларації про купівлю біткоїна за 650 тис. грн. За цим фактом депутату оголосили підозру за ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).
У березні 2023 року ВАКС визнав Юрія Камельчука не винним у неправдивому декларуванні свого майна, однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує вирок у апеляції.