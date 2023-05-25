Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оштрафувала нардепа від фракції «Слуга народу» Юрія Камельчука за неявку на судове засідання. 25 травня судді мали розглядати скаргу прокурора на виправдальний вирок брехні в декларації депутата, але на засідання він не прийшов. Про це повідомив Центр протидії корупції (ЦПК).

Зазначається, що адвокат нардепа повідомив, що в Юрія Камельчука погіршилося самопочуття, однак докази хвороби він обіцяв надати наступного засідання. Втім судді ВАКС вирішили за неявку депутата на судове засідання оштрафувати його на 5368 грн.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило у декларації Юрія Камельчука порушення на майже 7 млн грн. За 2020 рік нардеп не задекларував орендовану квартиру в Києві вартістю 3,6 млн грн, автомобіль, три приватні компанії та понад 48,8 тис. доларів США кредиту в банку. Крім цього, Юрій Камельчук не повідомив у декларації про купівлю біткоїна за 650 тис. грн. За цим фактом депутату оголосили підозру за ч. 1 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації).

У березні 2023 року ВАКС визнав Юрія Камельчука не винним у неправдивому декларуванні свого майна, однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує вирок у апеляції.