Вакцина Spikevax американської компанії Moderna захищає від нових коронавірусних штамів, зокрема і від «Дельти», щонайменше на шість місяців. Про це в п'ятницю, 13 серпня, повідомляє CNN із посиланням на доповідь вчених Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, опублікованій в журналі Science.

Дослідники перевіряли рівень антитіл в 24 добровольців кілька разів протягом шести місяців – спершу через чотири тижні після першої дози вакцини Moderna, а потім ще тричі після того, як вони були повністю вакциновані двома дозами.

Після вивчення зразків крові учасників дослідження через два тижні після введення другої дози вчені виявили, що препарат нейтралізував усі дослджувані варіанти коронавірусу, серед яких також були штами «Альфа», «Дельта», «Бета» тощо.

Нагадаємо, що на початку серпня Moderna заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 93% через шість місяців після введення другої дози препарату. Раніше компанія повідомляла про ефективність у 94,5%.

Коротко про переваги вакцини Moderna

Препарат американської компанії Moderna став другим у світі, який після завершення трьох етапів клінічних досліджень показав високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом.

Чи не найбільша перевага вакцини Moderna над препаратом від Pfizer та BioNTech у тому, що вона не потребує зберігання за наднизьких температур (мінус 70 градусів за Цельсієм). Вакцина Moderna не псується за стандартних температур холодильника – 2-8°C.

Зараз Moderna розробляє ще дві версії своєї вакцини, які мають діяти на нові варіанти коронавірусу.