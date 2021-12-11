Експериментальна мРНК-вакцина проти вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) пройшла успішне випробовування на мишах і макаках. Відповідні результати дослідження оприлюднені в Nature Medicine, повідомляє Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (NIAID).

Дослідження проводили група вчених NIAID та фахівці американської компанії Moderna. Експериментальна вакцина розроблена на основі мРНК – саме за цією техногією розробляли вакцину проти коронавірусу. Однак замість інструкцій мРНК для білка коронавірусу, у ній записана інформація про антиген, що є частиною вірусу ВІЛ.

Спершу робили дві ін'єкції мишам, після чого імунітет тварин почав виробляти антитіла до інфекції. Згодом почали випробовували і на макаках. Хоча макакам вводили досить великі дози, вакцину вони переносли добре – у них виникли лише легкі та тимчасові побічні ефекти, як-от втрата апетиту. До 58 тижня у всіх вакцинованих макаках почали вироблятися антитіла, спрямовані проти 12 різноманітних штамів ВІЛ.

«Зараз ми вдосконалюємо наш протокол вакцин, щоб покращити якість та кількість вироблених антитіл. Це може ще більше підвищити ефективність вакцини і, таким чином, знизити кількість первинних і посилених щеплень, необхідних для вироблення міцної імунної відповіді. Якщо буде підтверджено безпечність та ефективність, ми плануємо провести першу фазу випробування цієї платформи вакцини на здорових дорослих добровольцях», – заявив доктор медичних наук Паоло Луссо.