Україна домовилась з Угорщиною та Молдовою про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу

Українці, які повністю вакцинувались від коронавірусу та отримали відповідне свідоцтво, можуть вільно подорожувати в Угорщину та Молдову. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Угорщина стала першою країною, з якою Україна домовилась про визнання свідоцтв про вакцинацію, а Молдова – другою. Україна також визнаватиме свідоцтва про вакцинацію від Covid-19, що видаються в Молдові та Угорщині.

Отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію можуть люди, яких щепили двома дозами вакцини проти COVID-19. Воно видається тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема – у сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію містить прізвище та ім’я людини латинкою (як у закордонному паспорті або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо). Воно обов’язково повинно мати офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря, а також має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником. Термін дії свідоцтва – один рік з можливістю продовження.