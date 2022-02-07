Вантажний поїзд переїхав на смерть 65-річного чоловіка під Теребовлею
Мешканець Теребовлі залишався на колії під час наближення потягу
Неподалік села Деренівка неподалік Теребовлі вантажний поїзд смертельно травмував чоловіка, який стояв на колії. Машиніст потяга не помітив вчасно пішохода і не встиг загальмувати. Відомо, що загиблим є 65-річний мешканець Теребовлі, однак правоохоронці ще з'ясовують, що він робив на колії.
Нещасний випадок на залізниці трапився на ділянці «Теребовля – село Деренівка» близько 14:30 4 лютого, проте прес-служба поліції повідомила про цей інцидент лише у понеділок, 7 лютого. За словами машиніста поїзда, він помітив чоловіка на колії надто пізно і не встиг загальмувати.
На місце події залізничники викликали бригаду «швидкої» допомоги та правоохоронців. Однак, травми чоловіка були смертельними і медики не змогли його врятувати. «Правоохоронці з'ясували, що потерпілий – мешканець Теребовлі, 1956 року народження. Під час руху поїзда він перебував на залізничному полотні, а машиніст не помітив чоловіка і не вчасно загальмував», – повідомили в поліції Тернопільщини.
Поліцейські розслідують загибель мешканця Теребовлі на залізниці і встановлюють, що чоловік робив на колії і чому не відійшов під час приближення ватажного поїзда. Факт смерті правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).