Отримані внаслідок наїзду потяга травми виявились смертельними для чоловіка

Неподалік села Деренівка неподалік Теребовлі вантажний поїзд смертельно травмував чоловіка, який стояв на колії. Машиніст потяга не помітив вчасно пішохода і не встиг загальмувати. Відомо, що загиблим є 65-річний мешканець Теребовлі, однак правоохоронці ще з'ясовують, що він робив на колії.

Нещасний випадок на залізниці трапився на ділянці «Теребовля – село Деренівка» близько 14:30 4 лютого, проте прес-служба поліції повідомила про цей інцидент лише у понеділок, 7 лютого. За словами машиніста поїзда, він помітив чоловіка на колії надто пізно і не встиг загальмувати.

На місце події залізничники викликали бригаду «швидкої» допомоги та правоохоронців. Однак, травми чоловіка були смертельними і медики не змогли його врятувати. «Правоохоронці з'ясували, що потерпілий – мешканець Теребовлі, 1956 року народження. Під час руху поїзда він перебував на залізничному полотні, а машиніст не помітив чоловіка і не вчасно загальмував», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Поліцейські розслідують загибель мешканця Теребовлі на залізниці і встановлюють, що чоловік робив на колії і чому не відійшов під час приближення ватажного поїзда. Факт смерті правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із ч. 3 ст. 276 ККУ (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).