В місті відбудеться чимало майстеркласів та виставок

Цієї неділі, 20 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Це свято чернівчани та гості міста зустрічатимуть у колі рідних та близьких. Та попри це в Чернівцях відбуватимуться святкування активності для дітей і дорослих. Ці події ви зможете відвідати із своїми близькими.

ZAXID.NET зібрав перелік заходів, які відбуватимуть у місті протягом 15-21 квітня, до яких може долучитись кожен.

Чернівецький музей просто неба (вул. Січових стрільців, 38б). Традиційно у скансені в тиждень, що передує святу, розпочинається музейний проєкт «Сила Великодня». У середу, 16 квітня, тут проведуть два майстеркласи:

14:00 - 16:00 - майстерклас з розпису великодніх писанок «Створи свою великодню писанку»;

16:00 - 18:00 - майстерклас з розпису великодніх писанок «Створи свою великодню писанку».

В четвер, 17 квітня, о 14:00 стартує майстерклас (для дорослих) з виготовлення та випікання великодніх пасок (підготовка розчини та заміс тіста з 10:00).

В п'ятницю, 18 квітня, відбуватиметься майстерклас (для дорослих) зі складання великоднього кошика. Розпочнеться він о 12:00, і триватиме до 14:00. Як зазначають організатори, учасникам залишаються написані ними писанки та випечені паски.

Також в Чернівцях триває виставка «Світло Великодня в мистецтві й традиціях», яку організувала організація «Вишиваний дивотвір». Цьогорічною темою експозиції стали Великодні свята. Загалом на виставці представлено понад 200 унікальних творів народного мистецтва. Цього року свої роботи на виставку подало близько 30 майстринь. Побачити виставку можна у Художньому музеї за адресою Центральна площа, 10. Вона триватиме по 27 квітня.