Джей Ді Венс повідомив, що США розглядають варіант перекидання до України американських військ

Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції проти Росії, якщо її президент Владімір Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме довгострокову незалежність. Окрім цього, США розглядають варіант відправлення своїх військових до України, заявив в інтерв’ю Wall Street Journal віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За словами віцепрезидента країни, Україна повинна мати «суверенну незалежність». Тож Росія, в разі її відмови від мирних переговорів та подальших гарантій щодо української незалежності, зіткнеться з економічними обмеженнями, та, ймовірно, військовим контингентом США на території України.

Втім віцепрезидент заявив, що адміністрація Дональда Трампа намагатиметься переконати Владіміра Путіна на дипломатичне укладення мирної угоди. За словами Венса, Трамп вже запропонував своїй команді перезавантажити відносини з Росією після успішної угоди щодо України, заявивши, що її поточна ізоляція від західних ринків зробила її молодшим партнером Китаю.

Водночас Венс не виключає, що Росія може отримати частину територій України. Крім того, віцепрезидент США заявив, що «занадто рано» говорити про те, які гарантії безпеки зможуть запропонувати Україні союзники.

Зазначимо, коментар Джей Ді Венса конфліктує із заявою міністра оборони США Піта Гегсета, який раніше відкинув можливість направити до України американські війська. Нагадаємо, 12 лютого голова Пентагону назвав повернення України до кордонів 2014 року та членство у НАТО «нереалістичними». На думку Гегсета, прагнення України відновити законні кордони є «гонитвою за ілюзорною метою, яка лише продовжить війну і спричинить більше страждань».