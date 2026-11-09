Ексмитник пропустив вантажівку з контрабандою на 66 млн грн через ПП «Угринів-Долгобичув»

Касаційний кримінальний суд закрив касаційне провадження щодо львівського митника Назарія Кота, якого викрили на пропуску контрабанди на 66 млн грн. Верховний Суд припинив розгляд справи після відмови адвокатів від поданих скарг. Про це в понеділок, 9 жовтня, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«5 листопада 2026 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду постановив закрити касаційне провадження за вироком ВАКС від 4 вересня 2025 року та ухвалою Апеляційної палати ВАКС від 18 лютого 2026 року стосовно колишнього державного інспектора ВМО № 3 МП “Угринів” Львівської митниці Н. Кота», – зазначили у САП.

Як йдеться у повідомленні, підставою для закриття касаційного провадження стала відмова адвоката Назарія Кота від касаційних скарг, поданих в інтересах засудженого. Відтак затриманий посадовець проведе за ґратами три з половиною роки.

Також його позбавили права обіймати посади в органах Державної митної служби України протягом двох років, і він має сплатити штраф у розмірі 8,5 тис. грн. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною й оскарженню не підлягає. Зазначається, що експосадовець відбуває покарання в ДУ «Менська виправна колонія № 91».

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Нагадаємо, як писав ZAXID.NET, у квітні 2023 року львівський митник Назарій Кіт пропустив вантажівку з контрабандою на 66 млн грн. Експосадовець сприяв незаконному перевезенню мобільних телефонів, навушників, планшетів, ноутбуків і моноблоків різних торговельних марок через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув».

За даними слідства, Кіт вніс недостовірні відомості до системи «Інспектор», вказавши, що вантажівка їхала без вантажу. У вересні 2025 року ВАКС виніс вирок колишньому митнику. Його визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ.

У жовтні 2025 року НАБУ та САП повідомили йому про ще одну підозру. Він відмовився давати в суді показання про свого підлеглого (відмова свідка від давання показань, ч. 1 ст. 385 ККУ).