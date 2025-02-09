Перш за все купувати хамелеона потрібно в спеціалізованому розпліднику або великому зоомагазині, який співпрацює з заводчиками

Хамелеони – це незвичні домашні тварини. Спостерігати за неквапливими рухами цих рептилій, за тим, як вони полюють, п'ють воду, дивляться очима в різні боки – дуже цікаве заняття. Master Zoo розповідає, як правильно обрати хамелеона, щоб він прожив щасливе життя у вашому домі.

Оптимальний вік для покупки

Перш за все купувати хамелеона потрібно в спеціалізованому розпліднику або великому зоомагазині, який співпрацює з заводчиками. Рекомендується обирати хамелеона не молодше трьох місяців, а ще краще – від чотирьох місяців і старше. Річ в тому, що всі домашні хамелеони так чи інакше є родичами по лінії обох батьків, а генетичні порушення, спричинені кровозмішанням, даються взнаки протягом перших трьох місяців життя. Молоді хамелеони віком до 3 місяців часто гинуть навіть за ідеальних умов утримання в тераріумі саме з цієї причини. А ось рептилії, які подолали 4-місячний рубіж, мають усі шанси прожити довге щасливе життя у вашому домі.

На що звернути увагу при виборі?

Очі

Вибираючи хамелеона в магазині, зверніть увагу на очі. Вони мають бути відкриті й активно рухатися, причому в різних напрямках – це нормальна реакція ящірки на зміну ситуації та появу сторонніх поблизу. Якщо очі закриті й не рухаються, то тварина виснажена. А запалі, не опуклі очі та зморщені повіки вказують на сильне зневоднення організму.

Ротова порожнина

Також потрібно зазирнути до ротової порожнини рептилії. Для цього достатньо взяти хамелеона на руки та обмежити його рухливість. Також можна трохи притиснути щелепи з боків.

Жовто-зелені гнійні плями в ротовій порожнині вказують на запальний процес в організмі. Одразу вкажіть продавцеві на проблему і необхідність консультації ветеринара.

Рухи та кінцівки

Здоровий хамелеон рухається плавно, повільно, але без напруження. Ноги рептилії мають бути рівними, без видимих викривлень і пошкоджень. Важкі рухи та нерівні кінцівки вказують на нестачу кальцію в організмі тварини та захворювання опорно-рухового апарату.

Шкіра

Важливим показником здоров'я хамелеона є шкіра. Зверніть увагу на наявність ранок, пошкоджень, нехарактерних опуклостей, а також на колір.

Якщо хамелеон майже чорний, сірий або недостатньо яскравий (зважайте на природний колір за умови гарного утримання), це ознака хвороби або утримання за надто низької температури, що може спричинити надалі проблеми зі здоров'ям вихованця.

Кого обрати: самця чи самку?

Тим, хто вперше купує хамелеона, досвідчені герпетологи рекомендують купувати самців. Хамелеони «хлопчики» більш витривалі, активні та швидше пристосовуються до нової обстановки.

Початківцям краще купувати одного вихованця. Догляд за хамелеоном у цьому випадку простіший. Якщо дуже хочеться двох, то це має бути пара, самець і самка. Якщо в одному тераріумі опиняться два самці, вони почнуть ділити територію, і в більшості випадків справа закінчується загибеллю однієї тварини.