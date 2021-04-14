У середу, 14 квітня, у Львові мешканці окремих будинків на майже двох десятках вулиць будуть без газу. ПАТ «Львівгаз» проводить ремонтні роботи. Як повідомили у «Львівгазі», роботи будуть тривати до 17:00.

Без газопостачання будуть: вул. Меблярська, 7, 9, 14, 16, 18, 19; вул. Зелена, 107, 113, 115, 115а, 115ж, 115д, 119, 125, 127, 130, 140, 144, 152, 154, 156, 158, 166, 172, 176, 182, 198, 198а, 200, 204а, 204б, 204в; вул. Дністерська, 1-23; вул. Білоцерківська, 1-10; вул. Дунайська, 1-32; вул. Орлина, 2-8а; вул. Раковського, 1-23; вул. Липова Алея, 1-11, 5в, 13, 15; вул. Вигін, 1, 3, 20, 22, 26; вул. Радість, 1а, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 10а; вул. Свидницького, 28а, 28б, 30, 32, 32а; вул. Довга, 30а, 31, 35, 42, 44, 52, 91; вул. Хлібна, 4, 4а; вул. Врубеля, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 40, 42; вул. Керченська, 7-19а; вул. Жасминова, 5, 5а, 9; вул. Кримська, 26, 107; вул. Бучми, 22.

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