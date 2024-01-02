Діти, які навчаються в Академії футболу ФК «Рух» у Винниках біля Львова, сплять на підлозі в коридорі під час повітряної тривоги. Відповідне фото оприлюднили на сторінці академії у Facebook 2 січня. «Ми у Академії «Руху» робимо все, аби підростаюче покоління не відчувало на собі усіх жахіть! Безпека кожного – найголовніше! Тож під час повітряних тривог доводиться дітлахам спати ось так», – йдеться в повідомленні. Як видно з фото, кілька десятків хлопчиків сплять на підлозі в довгому коридорі поруч з роздягалками. При цьому в академії не уточнили, чи є в приміщенні укриття. Спортивний комплекс розташований на березі винниківського озера на околиці Львова, його будівництво розпочали у 2018 році. Власником закладу є відомий львівський бізнесмен Григорій Козловський.

Фото: АФ ФК «Рух»