Винищувач РФ поцілив сигнальною ракетою в американський безпілотник у Сирії
Одна із сигнальних ракет влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт
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Винищувач збройних сил РФ влучив сигнальною ракетою в американський безпілотник MQ-9 у Сирії. Про це йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США [CENTCOM].
Інцидент стався вдень 23 липня. Коли американський дрон MQ-9 виконував операцію зі знищення терористів «Ісламської держави», російські винищувачі вдались до провокацій.
Серед іншого, літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт. Водночас, дрон зміг продовжити політ і безпечно повернутись на базу.
«Кричуще нехтування російським винищувачем безпекою польотів відволікає нас від нашої місії, спрямованої на забезпечення остаточної поразки ІДІЛ. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці», – йдеться в повідомленні CENTCOM.
Це вже не перший подібний інцидент цьогоріч. 14 березня, російський літак Су-27, здійснюючи небезпечний маневр, зачепив пропелер американського безпілотника MQ-9. Тоді два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення безпілотного засобу розвідки та спостереження ВПС США MQ-9, що перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Один Су-27 вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським військовим довелося збити дрон над міжнародними водами.