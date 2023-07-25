Літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети

Винищувач збройних сил РФ влучив сигнальною ракетою в американський безпілотник MQ-9 у Сирії. Про це йдеться у заяві Центрального командування Збройних сил США [CENTCOM].

Інцидент стався вдень 23 липня. Коли американський дрон MQ-9 виконував операцію зі знищення терористів «Ісламської держави», російські винищувачі вдались до провокацій.

Серед іншого, літаки РФ летіли впритул до безпілотника й за кілька метрів від нього випустили сигнальні ракети, одна з яких влучила в MQ-9 і серйозно пошкодила гвинт. Водночас, дрон зміг продовжити політ і безпечно повернутись на базу.

«Кричуще нехтування російським винищувачем безпекою польотів відволікає нас від нашої місії, спрямованої на забезпечення остаточної поразки ІДІЛ. Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, неспровокованій і непрофесійній поведінці», – йдеться в повідомленні CENTCOM.

On July 23 Russian military aircraft deployed flares, damaging a U.S. MQ-9 while conducting a defeat-ISIS mission. For the full statement by Lt. Gen. Alex Grynkewich, Commander, 9th AF (AFCENT) visithttps://t.co/5cQm8MQ6aQ@CENTCOM @DeptofDefense @usairforce @CJTFOIR pic.twitter.com/ViVTI3P05i — US AFCENT (@USAFCENT) July 25, 2023

Це вже не перший подібний інцидент цьогоріч. 14 березня, російський літак Су-27, здійснюючи небезпечний маневр, зачепив пропелер американського безпілотника MQ-9. Тоді два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення безпілотного засобу розвідки та спостереження ВПС США MQ-9, що перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Один Су-27 вдарив по гвинту MQ-9, внаслідок чого американським військовим довелося збити дрон над міжнародними водами.