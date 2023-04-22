Джек Тейшейра почав публікувати секретні дані США через 48 годин після вторгнення Росії в Україну

Військовослужбовець ВПС національної гвардії США Джек Тейшейра, якого звинувачують у витоку секретних оборонних документів, публікував секретну інформацію ще від початку російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє видання The New York Times.

У лютому 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну, профіль користувача, схожий на профіль Джека Тейшейри, почав публікувати секретні розвідувальні дані про російські військові дії в чат-групі на платформі Discord, що налічувала близько 600 учасників. Перший витік стався менш ніж за 48 годин після вторгнення Росії в Україну.

Очевидно, бажаючи справити враження на інших учасників групи, Тейшейра хвалився перевагами роботи в розвідувальному підрозділі USAF [військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки].

Деякі з опублікованих розвідувальних даних, як видається, передбачали розвиток подій на полі бою. 27 березня 2022 року він поділився секретною інформацією про російський відступ з Києва, яку, за його словами, він знайшов на сайті Агентства національної безпеки. Через два дні росіяни оголосили, що вони відходять від столиці України.

На початку квітня газета The New York Times у своєму матеріалі розповіла, що Пентагон розслідує витік секретних документів, які стосуються планів США й НАТО щодо контрнаступу ЗСУ. Наступного дня тематика викрадених документів розширилась – у ще одній партії опублікованих файлів йшлось про те, що США нібито шпигують за своїми ключовими союзниками, зокрема за Україною.

11 квітня, Федеральне бюро розслідувань США арештувало підозрюваного у справі про витік секретної інформації з Пентагону. Арештованим є 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра з Норт-Дайтона, штат Масачусетс.

Про що йдеться в нібито секретних американських документах – читайте у нашій статті.