Наші Збройні сили стримують ворога та рішуче дають відсіч – у окупованому Мелітополі росіяни шукають додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих, адже усі наявні уже заповнені. Загалом у війні з Україною вбили уже 31,7 тис. росіян, і це цифра зростає щодня.

ZAXID.NET підсумовує сто шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни ще з ночі завдавали ударів по Дніпропетровщині, Житомирській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. Унаслідок обстрілів є руйнування, на жаль, не обійшлось без жертв.

Ситуація на сході продовжує залишатись важкою, ЗСУ тримають оборону та протистоять окупантам. Британська розвідка помітила активізацію зусиль РФ у просуванні на південь від Ізюма.

В Мелітополі шукають додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових. За інформацією української розвідки, міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений і більше не може приймати трупи вбитих окупантів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 31 700 військових. Також було знищено:

танків – 1 398 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 438 (+9);

артилерійських систем – 711 (+8);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 213 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 96 (+0);

літаків – 212 (+0);

гелікоптерів – 178 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 421 (+15);

легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 562 (+3);

спеціальна техніка – 53 (+0);

крилаті ракети – 125 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок обстрілу Харкова загинули щонайменше троє людей.