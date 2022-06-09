Підсумки 106 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Наші Збройні сили стримують ворога та рішуче дають відсіч – у окупованому Мелітополі росіяни шукають додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих, адже усі наявні уже заповнені. Загалом у війні з Україною вбили уже 31,7 тис. росіян, і це цифра зростає щодня.
ZAXID.NET підсумовує сто шостий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни ще з ночі завдавали ударів по Дніпропетровщині, Житомирській, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. Унаслідок обстрілів є руйнування, на жаль, не обійшлось без жертв.
Ситуація на сході продовжує залишатись важкою, ЗСУ тримають оборону та протистоять окупантам. Британська розвідка помітила активізацію зусиль РФ у просуванні на південь від Ізюма.
В Мелітополі шукають додаткові холодильники для зберігання тіл вбитих російських військових. За інформацією української розвідки, міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений і більше не може приймати трупи вбитих окупантів.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 9 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 31 700 військових. Також було знищено:
- танків – 1 398 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 3 438 (+9);
- артилерійських систем – 711 (+8);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 213 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 96 (+0);
- літаків – 212 (+0);
- гелікоптерів – 178 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 421 (+15);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 13 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 562 (+3);
- спеціальна техніка – 53 (+0);
- крилаті ракети – 125 (+0).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Унаслідок обстрілу Харкова загинули щонайменше троє людей.