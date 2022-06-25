Неспокійна ніч та ворожі авіаудари по Львівщині, Житомирщині та Чернігівщині – загалом близько 50 ракет росіяни випустили по цих областях. Частину вдалось збити, як і дві ракети на Хмельниччині, та все ж деякі влучили в ціль та наробили біди.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцять другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни завдали ракетного удару по військовому об'єкту у Яворівському районі Львівщини. ППО збили дві з шести ворожих ракет, проте чотири все ж потрапили у ціль. Сили ППО збили дві російські ракети в небі над Хмельниччиною.

Ракетний удар був нанесений також по околиці Житомира та селищу Десна на Чернігівщині. Попередньо відомо, що по околицях Житомира було випущено від 24 до 30 ракет. Також понад два десятки ракет запустили по селищу Десна. Авіаналіт та обстріли з землі були здійснені зі сторони Білорусі.

Повітряні сили прокоментували масований ракетний обстріл​ та назвали російські ракети, які українським військовим збивати найважче.

Ввечері суботи росіяни атакували ракетами цивільні об’єкти на Рівненщині, за попередніми даними жертв немає.

Два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини, під ворожим прицілом була також Харківщина. Щодо сходу країни, то ситуація залишається напруженою – Сєвєродонецьк під повною окупацією, росіяни призначили там свого «коменданта».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 34 700 військових. Також було знищено: