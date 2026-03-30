Владіслав Поляк входить до депутатської групи «Довіра».

Народний депутат із Закарпаття, член парламентської групи «Довіра» Владіслав Поляк опублікував декларацію про доходи у 2025 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 27 березня.

Владіслав Поляк задекларував 618 тис. грн зарплати у Верховній Раді, що на 23 тис. грн менше, ніж заробив у 2024 році. На банківських рахунках у народного депутата 185 тис. грн, а готівкою – 295 тис. євро, 110 тис. доларів та 830 тис. грн. У власності нардепа залишається апарат для безопераційного ліфтингу шкіри вартістю 1,3 млн грн, солярій, косметологічні пристрої і тренажери на понад 1,8 млн, навантажувач і мотоцикл Honda.

Дружина нардепа Олена Поляк задекларувала 650 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 2,5 млн з продажу Mercedes-Benz GLE 53 AMG. Замість нього Олена Поляк купила електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 вартістю майже 5,2 млн грн. На банківських рахунках дружини нардепа 745 грн, а готівкою – 710 тис. доларів, 3,6 тис. євро та 2,8 млн грн. У власності Олени Поляк залишаються 4 земельні ділянки, магазин, літня тераса-кафе і автомийка.

Нагадаємо, Владіслава Поляка у 2010 році обрали депутатом Виноградівської міської ради від «Партії регіонів», а у 2015 році – депутатом Закарпатської обласної ради від партії «Відродження». У 2019 році став депутатом Верховної Ради як самовисуванець. Спочатку був членом депутатської групи «За майбутнє», а з 2020 року входить до депутатської групи «Довіра».

У лютому 2021 року Владіслав Поляк став першим в історії народним депутатом України, що отримав підозру у кнопкодавстві. Після кількарічної перерви Печерський районний суд Києва повернувся до розгляду справи, нардепу із Закарпаття загрожує позбавлення мандату.