Обидва кораблі, які називає Reuters, належать до «тіньового флоту» Росії

Внаслідок атаки безпілотників, які масовано атакували кілька російських регіонів у ніч на 12 вересня, зазнали ушкоджень два танкери у російському нафтопаливному порту «Приморськ» на Балтійському морі, хоч раніше росіяни заявляли про пожежу лише на одному. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на анонімні джерела в галузі.

Співрозмовники агентства заявили, що внаслідок дронової атаки постраждали два нафтові танкери Kusto та Cai Yun. Обидва кораблі – судна типу Aframax (середній клас танкерів місткістю 500-900 тис. барелів), за офіційними даними, зареєстровані на Сейшельських островах. Зазначається, що Kusto має місткість по 700 тис. барелів нафти.

Додамо, що Kusto є в переліку War&Sanctions, який веде Головне управління розвідки України. За даними української розвідки, танкер належить до так званого «тіньового флоту» Росії та перевозить нафтопродукти з порушенням обмежень.

Танкер Kusto

Так само в переліку War&Sanctions є й Cai Yun. За даними ГУР, судно ходить під прапором Малаві, хоч це є недостовірні дані. Обидва кораблі фіксували у порту «Приморськ» – одному з найбільших російських нафтоналивних портів на Балтійському морі.

Танкер Cai Yun

Ступінь пошкодження кораблів співрозмовники агентства не уточнили.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російська влада повідомила про атаку на порт «Приморськ». Там повідомили про пожежу на одному з суден та заявили, що загрози затоплення чи розливу нафтопродуктів немає.