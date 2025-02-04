На Черкащині виникли пожежі на території 3 приватних підприємств

Російські війська в ніч на вівторок, 4 лютого, атакували Україну 65 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни вночі випустили по Україні 65 безпілотників з Орла, Курська та Брянська. Повітряний напад відбивали у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Загалом силам ППО вдалося ліквідувати 37 ударних дронів, та ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Робота ППО 4 лютого

«Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Черкащина», – зазначили у дописі.

У небі над Черкаською областю, за попередніми даними, сили ППО збили 12 ворожих дронів. Проте внаслідок атаки виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. Потерпілих немає.

Також 4 лютого ворог завдав удару по Сумській громаді, виникла пожежа на території одного із дачних кооперативів. Один дачний будинок зруйновано, ще 4 – пошкодженні.

Наслідки атаки російських дронів на Сумщині

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 3 лютого, російські військові атакували Україну 71 безпілотником. Протиповітряна оборона працювала в десяти областях країни.