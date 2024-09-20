У Львівській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях підрозділи ППО знищили всі 5 повітряних цілей

У ніч на п’ятницю, 20 вересня, російські війська атакували Україну чотирма ракетами та 70 ударними безпілотниками Shahed. У Львівській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях підрозділи ППО знищили всі 5 повітряних цілей. Внаслідок падіння удламків в Івано-Франківську пошкоджені гаражі.

На Прикарпатті повітряна тривога розпочалася о 2:18 і тривала до 4:32 ранку. Під час тривоги працювала протиповітряна оборона, розповіла голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Цієї ночі наша область знову зазнала ворожої атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Дякуємо нашим захисникам неба за їхню роботу – оборону повітряного простору. А також усім службам, які долучаються до ліквідації наслідків ворожих атак», – написала Світлана Онищук у Telegram.

За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа внаслідок нічної атаки у громаді пошкоджені гаражі.

«Нема жертв чи пошкодження житла людей. Але було достатньо гучно. Ворог і далі завдає ударів по всій території нашої держави, в тому числі й по Івано-Франківську», – зазначив Руслан Марцінків.

За інформацією Повітряного командування «Захід», мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби у Львівській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях знищили усі ворожі повітряні цілі – 5 ударних БпЛА Shahed-136/131.