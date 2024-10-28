Росіяни випустили по Україні сотню безпілотників

В ніч на понеділок, 28 жовтня, росіяни здійснили чергову масовану атаку на Україну. Окупанти застосували 100 ударних безпілотників типу Shahed та БпЛА невстановленого типу. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що росіяни атакували Україну з територій Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 10:30 у Повітряних силах підтвердили збиття 66 російських безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Харківській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській областях. Більшу частину дронів захисники збили над Київщиною, Черкащиною та Хмельниччиною.

Крім того, 24 російських ударних дрона було локаційно втрачено, ймовірно, під дією РЕБ. Ще чотири БпЛА – полетіли у напрямку Росії та Білорусі.

«Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, в одному з районів області уламки збитого російського БпЛА пошкодили приватний будинок, у нього вибило вікна. Також через уламки загорівся трав'яний настил, пожежу ліквідували.

На Миколаївщині уламки збитих шахедів три приватних будинки, господарчі споруди та автомобіль, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що зафіксували кілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України. Однак, військові не уточнили, у якій саме області це сталось.