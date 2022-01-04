У приміському селі Івано-Франківська 67-річний водій Volkswagen Transporter збив 66-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці аварії, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-франківської ОДА.

Смертельна ДТП сталась о 18:00 понеділка, 3 січня, у селі Березівка на вул. Центральній біля кафе «Клеопатра». «Водій, 1954 року народження житель м. Івано-Франківськ, керуючи автомобілем марки Volkswagen Transporter, рухаючись ділянкою автодороги в напрямку м. Надвірна, вчинив наїзд на пішохода, 1955 року народження жителя села Березівка», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

Мікроавтобус наїхав на 66-річного пішохода, коли він переходив проїзну частину дороги. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.