Водій не впорався з керуванням і злетів з траси в кювет

У четвер, 8 червня, на трасі Львів-Самбір-Ужгород на Львівщині водій мікроавтобуса Nissan Primastar на швидкості злетів у кювет та загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 17:00 на дорозі Львів-Самбір-Ужгород між селами Хлопчиці та Новосілки Самбірського району. 62-річний водій автомобіля Nissan Primastar, мешканець одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Мікроавтобус з'їхав з траси в кювет поблизу села Новосілки (фото поліції)

У результаті ДТП водій мікроавтобуса загинув на місці.

За фактом смертельної ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).