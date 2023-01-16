Автомобіль Jeep Cherokee евакуювали на арештмайданчик

У Тернополі патрульні поліцейські втретє за місяць піймали водія Jeep Jeep Cherokee на водінні під наркотиками. Чоловіка зупинили за порушення ПДР, а під час перевірки по базах виявилось, що протягом останнього місяця він двічі проходив огляди в медзакладах, які підтвердили, що водій перебував під дією наркотичних речовин. Відтак на нього склали одразу три протоколи за статтею про п'яне водіння, які сумарно передбачають 51 тис. грн штрафу.

Про притягнення водія до адмінвідповідальності стало відомо в понеділок, 16 січня, після повідомлення прес-служби патрульної поліції Тернопільщини. Зазначається, що автомобіль Jeep Cherokee патрульні зупинили цими вихідними на вулиці Олександра Довженка через порушення ПДР.

«Спілкуючись з водієм, поліцейські виявили в нього явні ознаки наркотичного сп'яніння та запропонували пройти огляд на стан сп'яніння у найближчому медичному закладі, на що чоловік відмовився. Також патрульні з'ясували, що водій керує автомобілем без свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

Перевіряючи інформацію про водія у базах даних, патрульні встановили, що водій вже двічі за останній місяць керував автомобілем в стані наркотичного сп'яніння. Попередні два рази він не відмовлявся проходити огляди у медзакладі. Згідно з результатами медоглядів, у обох випадках чоловік перебував під дією наркотичних речовин.

Відтак на порушника склали одразу три протоколи за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), кожен з яких передбачає 17 тис. грн штрафу. Також на чоловіка винесли постанову за ч.1 ст. 126 КУпАП (керування автомобілем без документів), яка передбачає 425 грн штрафу. Його автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.