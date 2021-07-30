На водія склали адмінпротокол за статтею 122, йому загрожує 425 грн штрафу

Поліцейські склали протокол на водія луцької маршрутки за обгін та виїзд на зустрічну смугу. Інцидент стався у п'ятницю, 30 липня, на вулиці Конякіна у Луцьку. Водій маршрутка №10 спішив обігнати конкурента, який їхав попереду, і для цього перетнув подвійну суцільну та виїхав на зустрічну смугу. За це йому загрожує штраф у 425 грн.

Інцидент стався у п’ятницю, 30 липня, на вулиці Конякіна. Як видно на записі з відеореєстратора, який опублікував ІА Конкурент, водій від'їжджає від зупинки з відкритими дверима і обганяє іншу маршрутку, перетинаючи подвійну смугу.

«Шофер на вулиці Конякіна, перебуваючи на транспортному маршруті №10, на дорозі з двостороннім рухом, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, здійснив виїзд на призначений для зустрічного руху бік дороги. При цьому здійснив обіг транспортного засобу, перетнувши подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки», – повідомила прес-служба патрульної поліції.

Патрульним вдалось знайти 57-річного водія, який порушив ПДР. Вони склали на нього адмінпротокол за ч.2 статті 122 КупАП (порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду). Санкція статті передбачає штраф у 425 грн.