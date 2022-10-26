Водію з Буковини заборонили сідати за кермо через авто без бампера
Чоловіка вже вдруге зупинили за кермом ВАЗ без бампера
Мешканцю Чернівецької області на три місяці заборонили керувати авто через відсутність бампера. Чоловіка двічі зупиняли на ВАЗ-21013, у якому не було переднього бампера. Розглядаючи другий протокол про адмінпорушення, суд вирішив позбавити чоловіка права сідати за кермо на три місяці.
Як зазначається у постанові Кіцманського районного суду, у вересні 2022 року поліція у селі Ошихліби Кіцманського району зупинила Миколу Тулівського, який їхав на автомобілі ВАЗ-21013 без бампера. На водія повторно склали протокол за порушення правил керування авто: у липні чоловіка вже штрафували за аналогічне порушення.
У суді водій ВАЗ свою вину визнав повністю, розкаявся і просив його суворо не карати. Відтак суддя Кіцманського районного суду Людмила Васюк врахувала протоколи, складені на водія за порушення, відеозаписи із матеріалів справи та визнала Миколу Тулівського винним ч. 4 ст. 121 КУпАП (повторне вчинення порушення правил керування авто). За водіння автомобіля без бампера водій отримав заборону сідати за кермо на три місяці. Це – мінімальне покарання, яке передбачене статтею.
Крім того, водій-порушник зобов’язаний сплатити майже 500 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена в апеляційному суді протягом десяти днів.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.