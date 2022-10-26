Мешканцю Чернівецької області на три місяці заборонили керувати авто через відсутність бампера. Чоловіка двічі зупиняли на ВАЗ-21013, у якому не було переднього бампера. Розглядаючи другий протокол про адмінпорушення, суд вирішив позбавити чоловіка права сідати за кермо на три місяці.

Як зазначається у постанові Кіцманського районного суду, у вересні 2022 року поліція у селі Ошихліби Кіцманського району зупинила Миколу Тулівського, який їхав на автомобілі ВАЗ-21013 без бампера. На водія повторно склали протокол за порушення правил керування авто: у липні чоловіка вже штрафували за аналогічне порушення.

У суді водій ВАЗ свою вину визнав повністю, розкаявся і просив його суворо не карати. Відтак суддя Кіцманського районного суду Людмила Васюк врахувала протоколи, складені на водія за порушення, відеозаписи із матеріалів справи та визнала Миколу Тулівського винним ч. 4 ст. 121 КУпАП (повторне вчинення порушення правил керування авто). За водіння автомобіля без бампера водій отримав заборону сідати за кермо на три місяці. Це – мінімальне покарання, яке передбачене статтею.

Крім того, водій-порушник зобов’язаний сплатити майже 500 грн судового збору. Постанова може бути оскаржена в апеляційному суді протягом десяти днів.