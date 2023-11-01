У березні цього року жінка вирішила утеплити фасад будівлі і добудувати тамбур

На Волині суд зобов’язав власницю квартири в приміщенні колишньої поштової станції демонтувати утеплення з фасаду. Виявилось, що жінка не брала жодних дозволів на проведення робіт, хоча повинна була це зробити, адже станція є пам’яткою архітектури національного значення.

Зазначимо, що поштова станція у селі Копачівка Луцького району була збудована в 1846 році. У часи Радянського Союзу в ній працювала амбулаторія, а в часи незалежності приміщення викупили троє людей, тож нині будівля перебуває у приватній власності.

У березні 2023 року стало відомо, що одна з власниць квартир Любов Кальчук розпочала ремонтні роботи з утеплення, через які автентичний вигляд пам’ятки архітектури був спотворений. Жінка в коментарі 12 каналу заявляла, що місцева влада «повинна їй подякувати, бо вона відремонтувала пам’ятку архітектури», а також зауважувала, що будівля перебувала в поганому стані.

Верхнє фото: станція під час ремонту та утеплення, нижнє фото: станція до початку робіт

Прокурори з’ясували, що охоронний договір на пам’ятку із Луцькою районною державною адміністрацією жінка не уклала і жодних дозволів на проведення робіт не має.

«Втрутившись у ситуацію, прокурори домоглися зобов’язання власниці укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини, яким будуть встановлені гарантії його збереження, та привести пам’ятку до стану, який існував до проведення ремонтних робіт», – повідомила прес-служба прокуратури Волині.

Відтак Любов Кальчук повинна демонтувати елементи утеплення зовнішнього фасаду стіни та незаконно прибудований тамбур.

Додамо, що рішення поки не набрало законної сили, жінка може подати апеляцію.