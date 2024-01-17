Володимир Зеленський переконаний, що тиск на ЗМІ неприпустимий

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що будь-який тиск на журналістів неприпустимим. Про це голова держави заявив у своєму зверненні ввечері у середу, 17 січня.

Президент не конкретизував імен та інших власних назв, однак очевидно, що мова йде про ситуацію навколо незаконного прослуховування та відеозйомки працівників редакції Bihus.Info, а також залякування журналіста-розслідувача Юрія Ніконова.

«Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий», – сказав він.

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо про те, що СБУ розслідує незаконне прослуховування та відеозйомку працівників редакції Bihus.Info. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України – незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 10 років.