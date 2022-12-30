Питання ППО обговорювали на засіданні Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в новому році українська система протиповітряної оборони стане «ще сильнішою, ще результативнішою». Про це він заявив у вечірньому зверненні 30 грудня.

«Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми її зробили найсильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, ще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою у Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а й для всього континенту», – сказав голова держави.

Зазначимо, що раніше сьогодні питання ППО обговорювали на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Учасники засідання наголошували на забезпеченні підрозділів сил оборони на найгарячіших ділянках озброєнням та іншими засобами. Також було розглянуто питання удосконалення протиповітряної оборони України, зокрема для захисту об’єктів критичної інфраструктури. Окремо члени Ставки заслухали інформацію про відновлення енергетичної системи України після нещодавніх ракетних атак Росії.

Під час свого візиту у Вашингтон 21 грудня президент України особливо дякував за те, що США включили протиракетний комплекс Patriot до нового масштабного пакету військової допомоги. За його словами, ця зброя є «найсильнішим елементом» траншу в 1,8 мільярда доларів, і Україна сподівається, що з її допомогою можна буде зупинить російські ракетні атаки на критично важливу інфраструктуру країни.