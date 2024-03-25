У центрі сюжету альбому «Ти [Романтика]» – трагедія Павла Тичини

Лекцію проведуть творці музичного альбому Ти [Романтика] про розстріляне відродження за участі Сергія Жадана, Хейтспіч, Жені Яновича, NAZVA, Олени Кравець, Сергія Мартинюка МУР. Початок події о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

У центрі сюжету альбому «Ти [Романтика]» – трагедія Павла Тичини. Йому присвячені цілих три треки з 18 в альбомі.

«Спочатку був Тичина. Сам альбом народився через бажання перш за все розповісти це. І ось, тепер ми можемо розповісти вам, “що було до того, як колись”, як сонячні кларнети стають залізними трубами партійних кабінетів, як одночасно можна бути генієм і зрадником, і хто взагалі такий – Павло Тичина», – зазначають творці лекції.

Щоб придбати квитки, перейдіть за посиланням.

Нагадаємо, проект МУР створений під час повномасштабної російсько-української війни українськими митцями з Києва та Донецька. До його складу входять: Олександр Хоменко (тексти, речитатив), Віктор Ткаченко (тексти, музика, саундпродакшн) і Микола Шмундир (речитатив, піар).

У соцмережах гурт зібрав навколо себе багатотисячну аудиторію. Документальні відео музикантів про історію Щедрика, Павла Тичину, Івана Багряного, Василя Стуса й Василя Симоненка стали найпопулярнішим освітнім контентом про українську літературу в Instagram.

На рахунку гурту – два студійні релізи: «МУР Vol. 1» та «Захалявна книжечка» (2022). До них увійшли пісні на вірші Івана Франка, Василя Стуса, Миколи Вінграновського, Павла Тичини, Василя Симоненка, Юрія Іздрика та інших українських поетів.