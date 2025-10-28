Останки досліджували за допомогою генетичних методів

Археологи з’ясували, що останки людини, знайдені ще понад сто років тому у Будапешті, належать Белi Ростиславовичу – сину галицького князя Ростислава та онуку угорського короля Бели IV. Перед смертю чоловік отримав 26 смертельних поранень. Його, ймовірно, убили через боротьбу за престол. Дослідження команди міжнадний археологів опублікували в журналі Forensic Science International: Genetics, передає nauka.ua.

Дослідники стверджують, що рештки, знайдені ще у 1915 році в монастирі XIII століття на острові Мергіт у Будапешті, належать Белi Ростиславовичу – сину галицького князя Ростислава та онуку угорського короля Бели IV.

За результатами дослідження, перед смертю князь отримав 26 поранень, завданих щонайменше трьома нападниками. Удари завдавали двома типами зброї – шаблею та довгим «півтораручним» мечем. Один із нападників бив спереду, інші – з боків.

На передпліччях князя археологи виявили рани від спроби захиститися, а глибина порізів свідчить, що він не мав на собі обладунків. За словами дослідників, атака була спланованою, а надмірна жорстокість свідчить про особистий конфлікт між убивцями та князем.

Бела Ростиславович загинув у 1272 році. Науковці вважають, що причиною вбивства могла бути боротьба за престол – Бела був близьким родичем короля Угорщини та вважався потенційним претендентом на трон, який на той час займав його двоюрідний брат, Ласло IV.

Щоб підтвердити, що рештки належать саме Белі Ростиславовичу, науковці провели аналіз ДНК, дослідили затверділий зубний наліт і кількість ізотопів у кістках. Виявилося, що чоловік харчувався як представник знаті – його раціон складався переважно з тваринного білка та злаків.

Дослідження вказує, що череп князя був проломаний з різних сторін

Ізотопний аналіз дозволив уточнити дату смерті – середину XIII століття, а зразки давньої ДНК підтвердили спорідненість із Белою IV, дідом загиблого, та династією Рюриковичів, до якої належав його батько, князь Ростислав.

Це перший випадок у Європі, коли вчені змогли ідентифікувати середньовічного монарха за допомогою генетичних методів і детально реконструювати обставини його смерті.

Дослідники зазначили стрілками усі пошкодження кісток

Дослідники зазначають, що справа Бели Ростиславовича допомагає краще зрозуміти політичні конфлікти XIII століття та зв’язки між Галицько-Волинським князівством і Угорським королівством.