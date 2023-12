У столиці західноафриканської республіки Гана Аккрі вперше в історії розпочало роботу посольство України. Про це у середу, 27 грудня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як йдеться у повідомленні МЗС, відкриття нової дипломатичної установи відбулося на виконання доручення президента України щодо розширення дипломатичної присутності в Африці.

«Минулоріч президент України Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці. Я радий повідомити, що перше з них уже розпочало роботу в Гані. Далі будемо відкривати наступні. Вже започатковано посольство в Руанді, отримано всі дозволи на посольства в Мозамбіку, Мавританії, Ботсвані, Кот-д’Івуарі, ДРК та Судані. Це частина нашої стратегії розвитку відносин з країнами Африки, українсько-африканського ренесансу, та протидії російському впливу у світі. Розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян», – зазначив міністр.

