Вздовж приміського вокзалу на вул. Городоцькій облаштують смугу громадського транспорту

СуспільствоІрина Рєвунова, сьогодні, 13:328300

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Вздовж приміського вокзалу на вул. Городоцькій облаштують смугу громадського транспорту
Смугу громадського транспорту облаштують на вул. Городоцькій в напрямку від центру

На вул. Городоцькій у Львові вздовж приміського вокзалу облаштують смугу громадського транспорту. Відповідне рішення у середу, 17 січня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Згідно з рішенням, смугу громадського транспорту довжиною близько 500 м облаштують на вул. Городоцькій в напрямку від центру від вул. Чернівецької вздовж приміського вокзалу до повороту на заправку (навпроти ТЦ «Скриня»). Смугу відокремлять розміткою та ознакують дорожніми знаками.

Схема облаштування смуги громадського транспорту на вул. Городоцькій

«На ділянці Городоцької від вул. Чернівецької до ТЦ «Скриня» є три смуги руху, тому цілком доречно виділити крайню праву смугу для громадського транспорту», – розповів спеціаліст управління транспорту Львівської міськради Костянтин Баранюк.

Зазначимо, що на інших ділянках вул. Городоцької є смуги громадського транспорту в напрямку до центру – біля Привокзального ринку та від вул. Гоголя до вул. Наливайка. Утім, делініатор, який відокремлював смугу біля Привокзального ринку, виявився неефективним і швидко зруйнувався.

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