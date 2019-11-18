Wizz Air пропонує відмовитись від бізнес-класу в літаках для боротьби зі змінами клімату

Генеральний директор угорського лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді закликав авіакомпанії відмовитись від бізнес-класу на рейсах до 5 годин, щоб боротися зі змінами клімату. Про це повідомляє Forbes.

Гендиректор вважає, що така відмова стане одним із кроків у боротьбі зі змінами клімату.

«Бізнес-клас потрібно заборонити. Через цих пасажирів обсяги викидів вуглекислого газу вдвічі більші в порівнянні з пасажирами економ-класу.Авіаіндустрія винна в збереженні неефективної та архаїчної моделі», — зазначив Вараді.

У найближчі 10 років Wizz Air планує зменшити обсяг викидів вуглекислого газу на 30%. Як повідомляють у компанії, у травні на одного пасажира припадало 56,5 грамів вуглекислого газу за один кілометр.