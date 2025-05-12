Занадто довгі кігті можуть заважати гризуну рухатися та призводити до травм

Догляд за декоративними мишами включає не лише чистоту клітки та правильне харчування, а й гігієну лап. Занадто довгі кігті можуть заважати гризуну рухатися та призводити до травм. Щоб уникнути цього, кігті потрібно регулярно підстригати. Zootovary розповідають, як безпечно та правильно підстригати кігті декоративній миші.

Як стригти кігті правильно

Кіготь миші пронизаний нервовими закінченнями та кровоносними судинами, тому потрібно акуратно їх підстригати, щоб не зробити боляче миші.

Визначити область, де закінчуються судини та нервові закінчення, особливо у мишей з темним забарвленням дуже складно.Тому підстригаючи кігті, треба буде обережними, та використовувати безпечний кігтеріз, призначений для котів.

Щоб форма кігті не вийшла спотвореною, підстригати його потрібно таким чином, щоб частина, що залишилась, вийшла скошеною всередину.

Проте якщо все ж таки при підстриганні кігтів була зачеплена кровоносна судина та почалась кровотеча, потрібно промокнути кіготь стерильним шматком марлі або бинта. А якщо кровотеча з часом не зупинилась, варто відвезти улюбленця до ветеринара.