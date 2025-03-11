Тарантули мають бути розміщені у відокремленому тераріумі – вони не соціальні істоти й не потребують компанії

Тарантули – незвичайні, тихі та невибагливі домашні улюбленці, які можуть стати цікавим вибором для любителів екзотики. Вони займають мало місця, не потребують постійної уваги, але вимагають відповідних умов утримання. Однак варто пам’ятати, що ці павуки мають отруйні укуси, тому не підходять для тих, хто шукає соціального та контактного улюбленця. «ВетПортал» розповідає, як доглядати за тарантулами.

Житло для тарантула

Тарантули мають бути розміщені у відокремленому тераріумі – вони не соціальні істоти й не потребують компанії. Їм потрібна надійна кришка для вольєра, оскільки вони можуть бути майстрами втечі, але кришка також повинна мати вентиляцію.

Для наземних тарантулів загальне правило полягає в тому, що довжина вольєра повинна бути приблизно в три рази більша за розмах ніг павука, а ширина вольєра повинна бути приблизно вдвічі більшою за розмах ніг. Тільки висота повинна відповідати приблизно розмаху ніг павука. Хороший варіант – це 19 літровий акваріум.

Для видів, що живуть на деревах, також виберіть вольєр, довжина якого в три рази перевищує розмах ніг, а ширина – у два рази. Висота повинна бути приблизно 30 сантиметрів. Додайте гілки, на які павук може лазити та будувати свою мережу.

Вашому тарантулу також потрібно місце, щоб сховатися. Шматок кори, половина порожнистої колоди (часто можна придбати в зоомагазинах) або половина глиняного квіткового горщика на боці – все це хороші варіанти.

Тарантулам не потрібне яскраве світло, їх слід тримати якомога далі від прямих сонячних променів. Їм також зазвичай не потрібні нагрівальні лампи, оскільки більшість видів добре почуваються при кімнатній температурі. Деяким видам також потрібен високий рівень вологості.

Очищати вольєр потрібно кожна 24 години або за потреби. Але повне прибирання вольєра рекомендується проводити, включаючи зміну підстилки, кожні чотири-шість місяців.

Що їдять тарантули?

Тарантули – хижаки, які харчуються комахами. Годуйте свого тарантула цвіркунами, борошняними черв’яками, плотвою. Великим тарантулам можна давати навіть мишок та маленьких ящірок. Перед тим, як годувати тарантула, цвіркунам слід наповнити їх кишківник (годувати їх поживними продуктами) і присипати вітамінним порошком. Те, що їсть цвіркун – це те, чим ви зрештою годуєте свого павука. Загалом, розмір їжі повинен бути менше тіла тарантула.

Дорослих особин можна годувати приблизно раз на тиждень, тоді як молодий тарантул може їсти щодня або через день. Просто киньте здобич ближче до місця, де знаходиться ваш павук у вольєрі. Годування краще проводити ввечері, коли павук більш активний.

Також варто звернутись до ветеринара, щоб він порекомендував вам чим та як годувати вашого павука.

У вашого улюбленця повинна бути невелика тарілка зі свіжою водою, щоб тарантул не потонув в ній. Ви можете покласти кілька камінчиків у тарілку, щоб павук міг залізти.

Линяння – природний процес оновлення екзоскелета

Під час линяння павук стає більшим, скидаючи свій екзоскелет і створюючи новий. Це стресовий період для павука, і зазвичай він втрачає апетит до линяння. Не годуйте павука під час линяння, яка може зайняти кілька днів. Жива здобич може поранити павука, поки його новий екзоскелет твердне. Крім того, павука ні в якому разі не можна брати в руки під час линяння. На повне відновлення після линяння у павука може знадобитися до двох тижнів.