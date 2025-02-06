Перед початком процедури кролик може хвилюватися, особливо якщо процедура проводиться вперше

Стрижка кігтів – важлива частина догляду за кроликом, яка допомагає запобігти травмам, проблемам із суглобами та дискомфорту під час руху. «Твій Песик» розповідає, як правильно зафіксувати кролика та безпечно підстригти кігті.

Як правильно зафіксувати кролика?

Перед початком процедури кролик може хвилюватися, особливо якщо процедура проводиться вперше. Наляканий вихованець намагатиметься вирватися, тому важливо забезпечити йому комфорт та спокій.

Етапи правильної фіксації:

Помістити кролика на руки. Візьміть його з боків, трохи здавлюйте хват при спробі втечі. Покладіть кроля на спину таким чином, щоб його голова опинилася на згині ліктя. Лівою рукою притримувати тварину і лапку, на якій буде здійснюватися стрижка пазурів. Правою рукою проводьте стрижку.

Важливо пам’ятати, що здавлювати спину вихованцеві заборонено, тому що так можна нанести йому травму.

Як правильно стригти кігті кролику: покрокова інструкція

Починайте процедуру з передніх лап. Відсуньте шерсть і натисніть на подушечки, щоб краще бачити кіготь. Під хорошим освітленням стане помітна внутрішня будова кігтя. А саме пульпа – тканина з капілярами і нервовими закінченнями. Завдяки кровоносним судинам вона добре проглядається. Відрізайте лише мертву частинку кігтя, щоб не зачепити пульпу і уникнути болю та кровотечі. Підпиляйте гострі краї за допомогою пилочки. Підстригайте всі кігті, зокрема й на рудиментарних пальцях. Якщо кролик сильно хвилюється, робіть перерви по 5 хвилин після обробки кожної лапки. Після завершення процедури заохочуйте вихованця улюбленими ласощами.

Що робити, якщо зачеплений капіляр?

Якщо ви випадково пошкодили пульпу і з'явилася кров: