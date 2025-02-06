Туалет для хом’яка – не обов’язкова річ, адже якісний наповнювач і регулярне прибирання можуть забезпечити чистоту в клітці

Чистота в клітці домашнього улюбленця – це не лише приємний бонус для власника, а й важливий фактор для здоров’я тварини. Щоб мінімізувати частоту прибирання та позбутися неприємного запаху, можна облаштувати туалет для хом’яка. Master Zoo пояснює, що це зробить догляд за вихованцем простішим, а сам гризун почуватиметься комфортніше.

Чи потрібен туалет для хом’яка?

Туалет для хом’яка – не обов’язкова річ, адже якісний наповнювач і регулярне прибирання можуть забезпечити чистоту в клітці. Однак ці гризуни – досить охайні тварини, які зазвичай вибирають одне місце для своїх потреб. Тому лоток значно полегшить догляд за улюбленцем.

Переваги використання лотка:

Простота прибирання, економія вашого часу і сил. Гігієна та поліпшення здоров'я хом’яка. Відсутність неприємного запаху.

Як вибрати туалет для хом’яка?

Хом’ячий туалет повинен бути міцним, безпечним та зручним для очищення. Найкраще підходять ємності з кераміки, скла або щільного пластику. Однак пластикові моделі тварина може гризти та перевертати. Керамічні та скляні ємності важкі, тому тваринка не переверне їх і не зможе вгризти – ветеринарні лікарі рекомендують встановлювати саме такі туалети.

Ви можете вибрати кутовий туалет для хом'яка – його легко встановити в кутку клітки, він компактний і практичний. Також існують прямокутні туалети, які можна встановити біля стіни. Принципової різниці в формі немає – кутовий і прямокутний лотки однаково функціональні.

Обирайте форму відповідно до звичок хом’ячка: якщо він справляє потребу в кутку, краще підійде кутовий лоток, якщо біля стінки – прямокутний.

Використовувати в якості туалету для хом'яків конструкції з картону і дерева не рекомендується.

Де розмістити туалет у клітці?

Щоб хом’як швидко звик до лотка, потрібно правильно вибрати місце. Для цього:

Після прибирання поспостерігайте, де хом’як найчастіше справляє потребу. Саме туди поставте туалет. Уникайте розміщення туалету поруч із годівницею, водою та будиночком для сну. Якщо хом’як використовує різні місця для рідких виділень і твердих екскрементів, лоток варто встановити там, де він залишає калюжки.

Який наповнювач обрати?

Для хом’ячого туалету можна використовувати:

Деревний гранулят та тирса – вони мають природний приємний аромат, добре вбирають рідину, нейтралізують запахи. Навіть якщо хом'ячок захоче їх погризти або наб'є в защічні мішки, це не принесе шкоди здоров'ю. Єдиний недолік тирси – вона можуть плутатися в шерсті хои’яка. Кукурудзяний наповнювач – теж дуже подобається гризунам. Однак він вбирає рідину гірше, ніж деревний гранулят, має специфічний запах і міняти його доведеться частіше. Очищений пісок – його слід купувати в зоомагазині, де він очищений і знезаражений. Пісок з берега річки або іншого місця може містити мікроорганізми, смертельно небезпечні для тварини. Гризуни використовують пісок для туалетних потреб із задоволенням. Однак він погано утримує запахи, і міняти його потрібно часто. М’який папір – папір швидко розмокає і теж не дуже добре утримує запах, хоча цей варіант – самий бюджетний.

Як привчити хом'яка ходити в лоток

Визначившись з видом туалету і місцем в клітці, можете починати привчати хом’яка ходити в лоток.

Насипте в ємність наповнювач, додайте трохи «підмоченого» наповнювача з клітки та кілька твердих екскрементів. Зачекайте, поки хом’як поїсть і буде перебувати в спокійному стані, обережно візьміть і опустіть його в лоток. Можете злегка потикати вихованця носиком в мокрий наповнювач. Потім відпустіть і дайте тварині самостійно дослідити новий простір, обнюхати його.

Нічого страшного, якщо гризун буде використовувати лоток тільки для сечовипускання. У будь-якому випадку від твердих відходів запаху менше і прибирати клітку вам стане легше.

Як доглядати за туалетом хом’яка?

За туалетом хом’яка потрібно регулярно доглядати. Ємність слід щодня мити в проточній воді без використання агресивних миючих засобів. Якщо ємність пахне миючим засобом, хлоркою або, навпаки, має дуже сильний запах сечі, хом’як може відмовитись користуватися туалетом.