Як привчити хом’яка до туалету: прості поради для власників
Чистота в клітці домашнього улюбленця – це не лише приємний бонус для власника, а й важливий фактор для здоров’я тварини. Щоб мінімізувати частоту прибирання та позбутися неприємного запаху, можна облаштувати туалет для хом’яка. Master Zoo пояснює, що це зробить догляд за вихованцем простішим, а сам гризун почуватиметься комфортніше.
Чи потрібен туалет для хом’яка?
Туалет для хом’яка – не обов’язкова річ, адже якісний наповнювач і регулярне прибирання можуть забезпечити чистоту в клітці. Однак ці гризуни – досить охайні тварини, які зазвичай вибирають одне місце для своїх потреб. Тому лоток значно полегшить догляд за улюбленцем.
Переваги використання лотка:
- Простота прибирання, економія вашого часу і сил.
- Гігієна та поліпшення здоров'я хом’яка.
- Відсутність неприємного запаху.
Як вибрати туалет для хом’яка?
Хом’ячий туалет повинен бути міцним, безпечним та зручним для очищення. Найкраще підходять ємності з кераміки, скла або щільного пластику. Однак пластикові моделі тварина може гризти та перевертати. Керамічні та скляні ємності важкі, тому тваринка не переверне їх і не зможе вгризти – ветеринарні лікарі рекомендують встановлювати саме такі туалети.
Ви можете вибрати кутовий туалет для хом'яка – його легко встановити в кутку клітки, він компактний і практичний. Також існують прямокутні туалети, які можна встановити біля стіни. Принципової різниці в формі немає – кутовий і прямокутний лотки однаково функціональні.
Обирайте форму відповідно до звичок хом’ячка: якщо він справляє потребу в кутку, краще підійде кутовий лоток, якщо біля стінки – прямокутний.
Використовувати в якості туалету для хом'яків конструкції з картону і дерева не рекомендується.
Де розмістити туалет у клітці?
Щоб хом’як швидко звик до лотка, потрібно правильно вибрати місце. Для цього:
- Після прибирання поспостерігайте, де хом’як найчастіше справляє потребу. Саме туди поставте туалет.
- Уникайте розміщення туалету поруч із годівницею, водою та будиночком для сну.
- Якщо хом’як використовує різні місця для рідких виділень і твердих екскрементів, лоток варто встановити там, де він залишає калюжки.
Який наповнювач обрати?
Для хом’ячого туалету можна використовувати:
- Деревний гранулят та тирса – вони мають природний приємний аромат, добре вбирають рідину, нейтралізують запахи. Навіть якщо хом'ячок захоче їх погризти або наб'є в защічні мішки, це не принесе шкоди здоров'ю. Єдиний недолік тирси – вона можуть плутатися в шерсті хои’яка.
- Кукурудзяний наповнювач – теж дуже подобається гризунам. Однак він вбирає рідину гірше, ніж деревний гранулят, має специфічний запах і міняти його доведеться частіше.
- Очищений пісок – його слід купувати в зоомагазині, де він очищений і знезаражений. Пісок з берега річки або іншого місця може містити мікроорганізми, смертельно небезпечні для тварини. Гризуни використовують пісок для туалетних потреб із задоволенням. Однак він погано утримує запахи, і міняти його потрібно часто.
- М’який папір – папір швидко розмокає і теж не дуже добре утримує запах, хоча цей варіант – самий бюджетний.
Як привчити хом'яка ходити в лоток
Визначившись з видом туалету і місцем в клітці, можете починати привчати хом’яка ходити в лоток.
Насипте в ємність наповнювач, додайте трохи «підмоченого» наповнювача з клітки та кілька твердих екскрементів. Зачекайте, поки хом’як поїсть і буде перебувати в спокійному стані, обережно візьміть і опустіть його в лоток. Можете злегка потикати вихованця носиком в мокрий наповнювач. Потім відпустіть і дайте тварині самостійно дослідити новий простір, обнюхати його.
Нічого страшного, якщо гризун буде використовувати лоток тільки для сечовипускання. У будь-якому випадку від твердих відходів запаху менше і прибирати клітку вам стане легше.
Як доглядати за туалетом хом’яка?
За туалетом хом’яка потрібно регулярно доглядати. Ємність слід щодня мити в проточній воді без використання агресивних миючих засобів. Якщо ємність пахне миючим засобом, хлоркою або, навпаки, має дуже сильний запах сечі, хом’як може відмовитись користуватися туалетом.