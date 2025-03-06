У природі у морських свинок кігті сточуються самостійно

Догляд за кігтями морської свинки – важлива процедура, адже в домашніх умовах вони не сточуються так, як у природі. Якщо не стригти кігтики вчасно, це може спричинити низку проблем зі здоров’ям тварини. «Твій Песик» розповідає, як правильно підстригати кігтики морській свинці у домашніх умовах.

Чи потрібно стригти кігті морській свинці?

У природі у морських свинок кігті сточуються самостійно. При домашньому утриманні вони стають довгими та закручуються. Допомогти вихованцеві повинен господар, в іншому випадку ситуація загрожує:

Проблемами зі скелетом;

Пододерматитом;

Ранами на подушечках;

Болісністю при пересуванні;

Викривленням пальців;

Зниженням активності тварини.

Починати стрижку потрібно з 1,5-3 місяців і проводити її в міру відростання нігтів. В середньому стрижка потрібна 1-2 рази на місяць.

Як правильно стригти кігті морській свинці

Процес обрізання кігтиків нескладний і не завдасть тварині болю, якщо дотримуватися правильної техніки. Спочатку потрібно підготувати необхідні інструменти:

Кігтеріз для гризунів. Якщо стрижка проводиться вже найближчим часом, і в продажу немає цього інструменту, також підійдуть ножиці з тупим кінцем або кігтерізи для котів. Порошок для зупинки крові. Він продається в магазинах разом із гострими засобами по догляду. Кігтеточка або електроточилка. Найбільш безпечний перший варіант, тому що він дозволяє видаляти зайву довжину нігтя без пошкодження капілярів і нервових закінчень. Лампа з денним світлом. Допоможе проводити стрижку кігтів під хорошим освітленням. Рушник. Використовується для надійного і безпечного утримання тварини.

Після підготовки інструментів, можна розпочинати обрізку кігтиків. Ця процедура проходить у кілька етапів: