Як самостійно підстригти кігті морській свинці: поради для власників
Догляд за кігтями морської свинки – важлива процедура, адже в домашніх умовах вони не сточуються так, як у природі. Якщо не стригти кігтики вчасно, це може спричинити низку проблем зі здоров’ям тварини. «Твій Песик» розповідає, як правильно підстригати кігтики морській свинці у домашніх умовах.
Чи потрібно стригти кігті морській свинці?
У природі у морських свинок кігті сточуються самостійно. При домашньому утриманні вони стають довгими та закручуються. Допомогти вихованцеві повинен господар, в іншому випадку ситуація загрожує:
- Проблемами зі скелетом;
- Пододерматитом;
- Ранами на подушечках;
- Болісністю при пересуванні;
- Викривленням пальців;
- Зниженням активності тварини.
Починати стрижку потрібно з 1,5-3 місяців і проводити її в міру відростання нігтів. В середньому стрижка потрібна 1-2 рази на місяць.
Як правильно стригти кігті морській свинці
Процес обрізання кігтиків нескладний і не завдасть тварині болю, якщо дотримуватися правильної техніки. Спочатку потрібно підготувати необхідні інструменти:
- Кігтеріз для гризунів. Якщо стрижка проводиться вже найближчим часом, і в продажу немає цього інструменту, також підійдуть ножиці з тупим кінцем або кігтерізи для котів.
- Порошок для зупинки крові. Він продається в магазинах разом із гострими засобами по догляду.
- Кігтеточка або електроточилка. Найбільш безпечний перший варіант, тому що він дозволяє видаляти зайву довжину нігтя без пошкодження капілярів і нервових закінчень.
- Лампа з денним світлом. Допоможе проводити стрижку кігтів під хорошим освітленням.
- Рушник. Використовується для надійного і безпечного утримання тварини.
Після підготовки інструментів, можна розпочинати обрізку кігтиків. Ця процедура проходить у кілька етапів:
- Надійно зафіксуйте морську свинку.
- Візьміть лапку та утримуйте кіготь між своїм великим і вказівним пальцем.
- Піднесіть кігтерізку та обережно визначте безпечну довжину для зрізу (не доходячи до капіляра).
- Обріжте кіготь під невеликим кутом.
- Повторіть процедуру для всіх лапок.
- Після стрижки рекомендується повністю замінити наявну тирсу в клітці. Ця процедура запобігатиме потраплянню бруду в пазурі.