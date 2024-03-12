Любов варта всього, тим більше, любов котика

Є люди, які з радістю стали би опікуном котику, але на заваді цьому стоїть алергія на котів. Якщо це легка алергія, що проявляється чханням, нежиттю, то є шанс все ж таки мати спілкування з улюбленими котиками. Розповідаємо, як це зробити.

Знайомтесь з котами друзів

Якщо коти не викликають у людини нападів астми, то спілкування з пухнастиками може бути цілком безпечним, якщо робити це поступово і з обмеженням в часі.

Домовтеся з кимось із друзів-опікунів котів про візит. Котик має бути в хорошому гуморі. Проведіть разом з котом до 15 хвилин. Через тиждень або два збільшіть тривалість візиту до 30 хвилин. Згодом починайте знайомство і з іншими котами. Важливо весь час контролювати своє самопочуття.

Ліки від алергії

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем, зробіть алергопроби на алергени, що є в котячій шерсті, сечі, слині тощо. Окрім таблеток від алергії, можна також зробити імунізацію – це дорого, але чого не зробиш заради кота. В жодному разі не змінюйте ліків від алергії без консультації з лікарем.

Позбавте дім від інших алергенів

Якщо алергія не призводить до сильних ускладнень здоров’я і людина хоче взяти котика додому, варто підстрахуватися і звільнити своє помешкання від усіх інших можливих алергенів: пилу, ароматичних речовин, включно з освіжувачами повітря, тощо.

Алергени найчастіше «чіпляються» за м’які поверхні. Тож в нагоді стане хороший пилосос з НЕРА-фільтром. Також можна:

Замінити товсті тканинні штори на ролети;

Обирати шкіряну оббивку для меблів або тканини, що легко чистяться;

Позбудьтеся килимів на стінах та підлозі або регулярно пилососте їх.

Візьміть котика гіпоалергенної породи

Якщо все ж не хочеться ризикувати здоров’ям, є сенс обрати гіпоалергенну породу котика, наприклад, сфінкса, рекса або сибірську. Проконсультуйтеся з розплідниками, які підкажуть вам інформацію про інші гіпоалергенні породи котів.

Якби сильно не хотілося стати опікуном для кота, на кожному кроці варто радитися зі своїм лікарем.

За матеріалами The Spruce Pets