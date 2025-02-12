Якщо ви помітили, що ваш хом’як ночами гризе прути клітки, це може стати справжньою проблемою. Незначний шурхіт ще можна ігнорувати, але постійний скрегіт здатен позбавити вас сну. «Твій песик» розповідає, як допомогти вихованцю позбутися цієї звички.

Щоб допомогти вихованцю позбутися цієї звички, дотримуйтеся наступних рекомендацій:

Слід переконатися в тому, що у вихованця є достатня кількість корму, води, іграшок, а клітина підходить йому за розмірами;

Клітка повинна стояти в тихій кімнаті. Коли хом’як відпочиває, його не можна турбувати. Дитячий крик, шум телевізора, гучна музика не дадуть вихованцеві відпочити, а це призведе до того, що вночі він не дасть виспатися господарям;

Для сточування зубів хом’ячкам можна давати мінеральні камені, гілки плодових дерев, спеціальний корм;

Хом’яку необхідні регулярні «прогулянки», спеціальні лабіринти, колесо й інші іграшки. Якщо вихованцеві буде, чим зайнятися, гризти клітку хом’ячок перестане;