Ялинка в Ужгороді, 2023 рік

На Закарпатті більшість міських громад вже прикрасили різдвяні ялинки. Для оздоблення дерев міста використали ілюмінацію з попередніх років. Деякі з громад прикрасили ялинки, що ростуть біля будівель органів самоврядування.

В Ужгороді вогні різдвяної ялинки засвітили традиційно у День Святого Миколая, 6 грудня. Як і минулоріч, на верхівці ялинки встановили Герб України. Штучне новорічне дерево, висотою 18 метрів, на площі Шандора Петефі змонтували за кошти меценатів.

В Ужгороді вогні різдвяної ялинки засвітили традиційно у День Святого Миколая

У Мукачеві, окрім ялинки на площі Миру, святковою ілюмінацією прикрасили парк Кузьменка.

«На святкові вогні не було витрачено коштів. Локації оздобили прикрасами, які були придбані минулих років. Штучну ялинку було придбано 7 років тому», –повідомили у Мукачівській міській раді.

Ялинка у Мукачеві

У центрі Чопа живу ялинку прикрасили іграшками, які виготовили учні освітніх закладів, та встановили бетлегем.

«Ілюмінацію цьогоріч було вирішено не вмикати, тому наше місто засяє святковими вогнями вже після нашої перемоги», – зазначили у Чопській міськраді.

Чоп

У Хусті різдвяну ялинку встановили на Майдані Незалежності. Її вогні засвітили 6 грудня діти військових з сім’ями і театральні колективи на чолі зі Святим Миколаєм.

Ялинка у Хусті

У Перечині вбрали ялинку, що росте на Ужгородській вулиці. Згодом тут встановлять і вертеп.

«Після всіх дискусій про те, чи варто встановлювати ялинку, ми вирішили не позбавляти наших діток казкових вражень, різдвяної-новорічної радості і прибрали в скверику невеличку лісову красуню. Згодом тут буде встановлено і вертеп та деякі елементи різдвяних свят. А ще будуть проводитися різні дитячі заходи», – розповів міський голова Перечина Іван Погоріляк.

Перечин

У Берегові цьогоріч встановили ялинку, яку подарував місту дитсадок №10.

«Замість ялинки, яка має висоту понад понад 10 м та становила небезпеку, навесні колектив закладу спільно з дошкільнятами посадить молоде дерево. На зимові свята чекають і дорослі, і діти, особливо тепер, коли всі маємо спільну мрію про Перемогу та мирне небо», – написав міський голова Берегова Золтан Бабяк у Facebook.

Ялинка у Берегові

У Виноградові прикрасили живі ялинки, що ростуть біля адмінбудівлі на центральній площі Миру.

«На це не було витрачено жодних бюджетних коштів. Як і минулого року, в умовах російсько-української війни, новорічні ялинки на території Виноградівської міської територіальної громади встановлюватися не будуть», – повідомили у Виноградівській міській раді 7 грудня.

Виноградів

Нагадаємо, у Львові різдвяну ялинку прикрасили перед оперним театром. Відкривала її 5 грудня дружина міського голови Катерина Кіт-Садова.