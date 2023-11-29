Ялинка в Ужгороді у 2021 році

Найближчими днями в Ужгороді розпочнеться монтаж новорічної ялинки. Як і рік тому, її планують розмістити у центрі міста на площі Шандора Петефі.

Як повідомили ZAХІD.NET в Ужгородській міській раді 29 листопада, ялинку встановлюватимуть за кошти меценатів.

«Із міського бюджету на роботи зі встановлення ялинки коштів не витрачатимуть, як власне і на саме дерево, яке місто придбало у 2021 році», – розповіла речниця Ужгородської міської ради Алла Кохан.

Нагадаємо, новорічну штучну ялинку, огорожу до неї та світлодіодні гірлянди три роки тому Ужгород придбав за 969 тис. грн. У 2022 році ялинку освітлювали лише по кілька годин ввечері від електрогенератора, який придбали благодійники.

Традиційно вогні ялинки в Ужгороді запалюють у День святого Миколая, який цьогоріч відзначатимуть 6 грудня