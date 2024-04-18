У четвер, 18 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Земельне питання. Мерія заявила про захоплення рестораном території школи в Брюховичах, геодезисти встановлюють межі обох ділянок.

«Виявити і знешкодити». У Львові стартував збір грошей на лабораторні реагенти для аналізів дітям, які борються з раком.

Аварійних відімкнень на Львівщині наразі не буде. Але енергосистема потребує допомоги.

Повернулася з тріумфом. У Львові урочисто зустріли Яну Степаненко, яка брала участь у Бостонському марафоні.

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