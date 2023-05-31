Брюссель і Варшава неодноразово конфліктували з приводу демократичних принципів

ЄС може «вжити кроки» щодо польського закону про розслідування російського впливу, що може заборонити опозиційним діячам обіймати державні посади. Про це повідомляє Politico.

ЄС приєднався до критики, яку раніше висловили США та польська опозиція. На думку європейських чиновників, партія «Право і справедливість» (PiS) може використати закон для залякування політичних суперників напередодні виборів наприкінці року.

«Я можу запевнити вас, що ми без вагань вживемо негайних заходів у разі потреби, коли побачимо, що є простір і необхідність для таких дій», – заявила віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова. Наразі найбільша група у Європарламенті ініціює дебати через польський закон про розслідування впливу РФ.

«Зараз ми особливо стурбовані ситуацією у Польщі. Спеціальна комісія, здатна позбавити громадян права бути обраними на державну посаду, є предметом нашої стурбованості», – сказав комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс перед зустріччю міністрів ЄС.

Закон передбачає створення комісії, яка може заборонити людям, викритим у діях під впливом Кремля, протягом десяти років працювати на посадах, пов'язаних із витрачанням державних коштів. Це фактично позбавляє їх можливості балотуватися до органів влади. Комісію з дев'яти членів обиратиме парламент, де PiS має незначну більшість. Її вердикти будуть остаточними. За словами Рейндерса, комісія зможе заборонити громадянам обіймати державні посади «адміністративним рішенням без можливості будь-якого судового перегляду».

Брюссель і Варшава неодноразово конфліктували з приводу демократичних принципів, при цьому Європейська комісія блокувала мільйони євро із фондів ЄС через побоювання, що польський уряд пригнічує незалежність судів. Хоча польський уряд захищає суперечливий закон як спробу викорінити агентів Кремля, критики попереджають, що його можуть використати як політичну зброю.