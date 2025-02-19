Польща очікує на звіт розслідувачів OLAF у справі про закупівлю генераторів

Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) представило розслідування, у якому йдеться, що Польща допустила зловживання під час закупівлі генераторів для України. За даними відомства, країна повинна повернути Європейському Союзу 90 млн євро. Про це в середу, 19 лютого, повідомили Onet і Polsat News.

У розслідуванні йдеться, що відповідальним за закупівлю генераторів для України було Державне агентство стратегічних резервів (RARS). Європейський комісар з питань бюджету, боротьби з шахрайством та державного управління Пйотр Серафін повідомив, що OLAF виявило численні порушення в роботі RARS, включаючи штучно завищені ціни, відсутність конкуренції та надання неправомірних переваг окремим підрядникам під час закупівлі генераторів. На думку європейських розслідувачів, ці транзакції порушували ринкові правила, тому Польщу зобов’язали відшкодувати понад 90 млн євро.

На цей інцидент вже відреагував міністр у справах Європейського Союзу Польщі Адам Шлапка, заявивши, що «звіт OLAF є обвинувальним актом, що демонструє упередженість до колег». Він зазначив, що 90 млн євро «не потрясуть польську економіку», але «їх можна було б на щось витратити».

Наразі Польща очікує на звіт OLAF у справі про закупівлю генераторів. За словами Шлапки, цей документ буде «дуже серйозним доказом для обвинувачення» у справі про зловживання в RARS. Він припустив, що відповідальність за це несе тодішній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, але не хотів би передчасно виносити звинувачення.

Адам Шлапка також посилався на електронні листи керівника канцелярії тодішнього прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького Міхала Дворчика, які нібито свідчать про те, що уряд «Права і справедливості» надавав перевагу певним компаніям у державних тендерах.

«Вони прекрасно знали, що виманюють гроші, і робили це свідомо, навмисно і хотіли збагатитися на державних грошах», – заявив Шлапка.

Нагадаємо, у серпні 2024 року польська прокуратура оголосила підозру у корупції та оголосила в розшук ексочільнику Державного агентства стратегічних резервів (RARS) Міхала Кучмеровського. Тоді повідомлялось, що експосадовець брав участь у злочинному угрупованні та отримував неправомірну вигоду із закупівлі генераторів для України, які виявилися неналежної якості. На постачання генераторів ЄС виділив грант на 114 млн євро.

Зазначалось, що у 2023 році тодішній голова RARS Кучмеровський підписав контракт на закупівлю приладів з івент-агентством, яке активно надавало послуги керівній на той момент партії «Право і справедливість». Генератори, які визнали неякісними нібито передали польським рятувальникам під час передвиборчої кампанії Кучмеровського, який тоді балотувався від «Права і справедливості».

Раніше колишній прем’єр-міністр Матеуш Моравецький підтримав Кучмеровського та звинуватив чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска нібито в акті політичної помсти.