Європейська комісія опублікувала додаткові вказівки для держав-членів ЄС щодо транзиту товарів з Росії, де дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області залізничним транспортом. Про це повідомляє «Європейська правда».

«Ці вказівки підтверджують, що транзит санкційних товарів автомобільним транспортом російськими операторами заборонений згідно із заходами ЄС. Для залізничного транспорту не існує такої заборони, якщо без шкоди для зобов’язань держави-члени здійснюватимуть ефективний контроль над транитом», – йдеться в роз’ясненні.

У Єврокомісії пояснюють, що держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати «незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі».

«Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту», – додають там.

Крім того, держави-члени повинні стежити, щоб санкційні товари, які рухаються транзитом, не потрапляли на територію ЄС. Єврокомісія підкреслює, що вони будуть нести відповідальність у разі обходу санкцій.

Нагадаємо, що з 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення залізницею низки товарів, що потрапили під санкції, між Росією та Калінінградською областю. Це стосується перевезення будівельних матеріалів, цементу та металу.

Калінінградська область не має материкового з'єднання з рештою Росії, вона розташовується між двома європейськими країнами: Литвою та Польщею. З Росії до Калінінградської області найзручніше було постачати товари саме через Литву. У Росії рішенням обурилися та пригрозили вдатися до «заходів задля захисту національних інтересів».